"Life - Non oltrepassare il limite", un fanta-horror nello spazio

Arriva nei cinema il 23 marzo un nuovo thriller fantascientifico intitolato "Life - Non Oltrepassare Il Limite" . La storia racconta l'avventura dell’equipaggio di una stazione spaziale internazionale, la cui missione è di trovare nuove forme di vita su Marte. Nella spedizione ci sono, tra gli altri Jake Gyllenhaal , Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds . Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire il film.

L'equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare sulla terra, forte di una scoperta sensazionale: un campione che prova l'esistenza della vita extraterrestre su Marte. Al sicuro in una "incubatrice", la neonata forma di vita raccolta sul pianeta rosso cresce a vista d'occhio, rivelandosi più intelligente e pericolosa di quanto il gruppo di astronauti pensasse. Di fronte alla minaccia che l'alieno inizia a rappresentare per l'umanità intera, l'equipaggio si prepara ad annientarlo prima che sbarchi sulla Terra...



Scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, già dietro al successo di "Deadpool" e "Zombieland", il film è diretto dal giovane regista svedese Daniel Espinosa e arria sul grande schermo in seguito a grandi titoli che hanno ridato linfa al genere fantascientifico come "Interstellar", "Gravity", "The Martian" e "Arrival".