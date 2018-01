"Leo da Vinci - Missione Monna Lisa", il genio diventa cartoon al cinema

Dopo le due serie tv con le avventure del piccolo Leonardo Da Vinci, il Gruppo Alcuni di Treviso propone un lungometraggio, in gran parte con gli stessi personaggi anche se rivisitati per l’occasione.



Nel lungometraggio, frutto di un lavoro di oltre 32 mesi e di un gruppo di 400 persone, Leonardo è un quattordicenne, già avanti nelle invenzioni (ha creato una macchina "Botte" che riesce sia a volare che a navigare e uno "scafandro" con cui si immerge sott'acqua) ma in linea con l'età quanto a relazionarsi con le ragazze. E' infatti innamorato della sua amica Lisa (protagonista di un suo dipinto...) ma non riesce a dichiararsi. Scenderà coraggiosamente in campo per aiutarla però quando lei ne avrà bisogno anche se questo vorrà dire combattere con i pirati nelle acque attorno all'isola di Montecristo.



Sergio Manfio rivela: "La prima sfida che volevamo affrontare era data dalla qualità dell’animazione e sono contento di poter dire che l’abbiamo vinta. La storia da un punto di vista narrativo ricorda i grandi romanzi per ragazzi come 'L’isola del Tesoro': una storia avvincente con molti passaggi da seguire".



Il regista, già papà dei "Cuccioli" ha raccontato la sua idea di avventura e voglia di scoprire applicata al film d'animazione: "Anche se chiamato con nomi diversi, esiste un qualcosa di profondo che unisce i bambini di ieri a quelli di oggi. Questo qualcosa è sicuramente lo spirito di avventura, la voglia di scoprire, la fantasia senza regole. Anche se oggi il contatto con la natura si è chiaramente ridotto, non esiste bambino al mondo che non sognerebbe di trascorrere una notte avventurosa in una casa sull'albero, o che non si immaginerebbe alla guida di una macchina fantastica, costruita con le proprie mani e capace di volare, di attraversare i mari (per non parlare delle navi dei pirati!). Leo da Vinci rappresenta questo tipo di sogni, che nel film sono raffigurati in modo estremamente reale".