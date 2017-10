"Lego Ninjago - Il film", nuova avventura per i mattoncini al cinema

Nel 2014 i mattoncini svedesi sono sbarcati al cinema con "The Lego movie", a cui ha fatto seguito lo spin-off "Lego Batman" uscito a febbraio. Ora si vira a Oriente con "Lego Ninjago - Il film" , in sala dal 12 ottobre e di cui Tgcom24 vi regala una clip esclusiva. Il nuovo film d'animazione basato sull'omonima serie animata tv si muove tra humor, action, arti marziali, citazioni nerd, atmosfere da teen movies anni 80.

Siamo sull'isola di Ninjago. Il Maestro Wu ha addestrato come ninja un gruppo di sei adolescenti per proteggere l'isola dal cattivo Garmadon. I ragazzi hanno il potere degli elementi naturali e sono guidati da Lloyd, figlio di Garmadon, da lui abbandonato quando era ancora neonato, che cerca di riscattarsi presso la sua comunità e anche verso la figura paterna. Ognuno dovrà imparare a controllare il proprio ego e cercare di scatenare le proprie innate doti da guerriero ninja.



La Lego Universe cinematografica ci riprova dopo i due precedenti exploit sul grande schermo, cercando questa volta di sterzare sensibilmente verso un pubblico più piccolo (la linea di giocattoli Ninjago è nata solo 10 anni). Questo nuovo film ha l'atmosfera da racconto didattico per minori (sull'onda di "Karate Kid" e "Power Rangers"), mantenendo come marchio di fabbrica una disinvolta libertà di registro narrativo e il mix tra cinecomic, parodia e surrealismo.



Il film di Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan ha un'animazione CGI che rende perfettamente la sensazione di stop-motion (sono serviti quattro anni di lavoro), a cui aggiunge molti elementi fotorealistici, compreso un gatto a grandezza naturale.