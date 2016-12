24 aprile 2015 "Le streghe son tornate": lo humor nero di Alex de la Iglesia colpisce ancora Il nuovo film del regista spagnolo esce il 30 aprile. Scopri con Tgcom24 come potere andare a vederlo gratis Tweet google 0 Invia ad un amico

12:14 - Arriva nelle sale italiane il 30 aprile "Le streghe son tornate", il nuovo film del regista spagnolo Alex De La Iglesia. Racconta di un gruppo di uomini bizzarramente mascherati che dopo una rapina finisce in un paesino da secoli legato alla stregoneria, imbattendosi in una singolare famiglia di fattucchiere... Per il giorno della prima, in 8 città, sarà possibile andare al cinema gratis.

I biglietti in regalo sono per le proiezioni del 30 aprile ad Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Roma e Torino. Mentre solo per Milano saranno validi per l'1 maggio. Per iscriversi alla promozione bisogna CLICCARE QUI e inserire i propri dati.



Il film segna il ritorno di Álex de la Iglesia al suo primo amore: la commedia nera, genere in cui si è distinto nel passato, con "La comunidad - Intrigo all'ultimo piano", "800 balas" e "Crimen perfecto - Finché morte non li separi". Il regista, però, la arricchisce con gli elementi fantastici che resero possibile il successo di "Azione mutante" e "Il giorno della bestia". Quello proposto da De la Iglesia è un horror esilarante e destrutturato, che per certi versi ricorda l’esuberanza delle pellicole della Movida, ed in particolare le prime opere di Almodóvar, che peraltro finanziò il primo lavoro di De La Iglesia, "Azione mutante".



"Le streghe son tornate" è stato selezionato da diversi festival (Toronto, Roma, San Sebastian), ed ha conquistato la vetta del box office in Spagna.