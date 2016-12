19 febbraio 2015 "Le leggi del desiderio", arriva al cinema il terzo film diretto da Silvio Muccino Il esclusiva a Tgcom24 una clip della pellicola, in cui, oltre al cast, spicca la colonna sonora firmata da Peter Cincotti e realizzata dalla Direzione Musica RTI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:18 - Silvio Muccino torna al cinema con “Le leggi del desiderio”, nelle sale dal 26 febbraio. Il regista è anche autore e interprete del film, nel quale è il trainer motivazionale Giovanni Canton. Nel cast, Nicole Grimaudo, Maurizio Mattioli, Carla Signoris, Paola Tiziana Cruciani e Luca Ward. Prestigiosa anche la colonna sonora, che include cinque brani inediti di Peter Cincotti. In esclusiva a Tgcom24, una clip della pellicola.

Muccino interpreta Giovanni Canton, un life coach convinto che esistano delle tecniche precise per raggiungere quello che si desidera. Considerato da alcuni un vate, da altri un cialtrone, Canton decide di dimostrare la veridicità delle sue teorie organizzando un concorso per la selezione di tre fortunati che poi aiuterà a realizzare i loro desideri in soli sei mesi. L'intenso rapporto che si stabilirà fra il trainer e il terzetto prescelto produrrà effetti inaspettati nella vita di tutti loro, soprattutto in quella del protagonista.



Il terzo lavoro da regista dell'attore e romanziere romano è ancora una volta scritto a quattro mani con la sceneggiatrice Carla Vangelista, che già aveva cofirmato Parlami d'amore nel 2008 e Un altro mondo nel 2010.



Muccino ha fortemente curato anche la colonna sonora del film, realizzata dalla Direzione Musica RTI e composta da 14 brani, di cui 5 inediti interpretati da Peter Cincotti. Il cantautore statunitense ha rivisitato in chiave moderna Via con me di Paolo Conte e reinterpretato un evergreen come Dream a little dream of me. Fanno parte della tracking lista anche classici come Fame di David Bowie e Feelin’ alright di Joe Cocker.