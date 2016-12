22 aprile 2015 "Le frise ignoranti", tra risate e malinconia un atto d'amore verso il sud Esce giovedì 23 aprile il film di De Leo e Loprieno che vede la partecipazione di Lino Banfi, Francesco Pannofino e Dario Bandiera. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva con Banfi impegnato a far cantare i giocatori della Sampdoria... Tweet google 0 Invia ad un amico

15:44 - Arriva nelle sale giovedì 23 aprile "Le frise ignoranti", un road-movie girato tra Puglia e Basilicata dove la classica commedia all'italiana è mischiata ai toni di un'avventura picaresca. Con Nicola Nocella e William Volpicella, il film vede la partecipazione di Lino Banfi, Francesco Pannofino e Dario Bandiera. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva con Lino Banfi alle prese con i giocatori della Sampdoria in modo... scanzonato.

Il collegamento con Banfi e la Sampdoria in questo caso è dato dal produttore del film, Massimo Ferrero, che è il patron della società blucerchiata. Nel video si mettono insieme risate e musica come avviena anche nella storia. Le frise ignoranti sono il gruppo in cui suona Luca, protagonista della vicenda, trentenne alle prese con un lavoro che non lo appassiona e un matrimonio soffocante. Durante una tournée della band Luca scopre che il padre è malato ed è scomparso, così con i suoi amici si mette in cerca del genitore in un viaggio tra situazioni paradossali e sentimentalismo.



Ma "Le frise ignoranti", scritto e diretto da Antonello De Leo e Pietro Loprieno, è anche e soprattutto un atto d'amore verso tutto il Sud, troppo spesso usato dal cinema italiano per narrarne solo i difetti, le ombre e i malesseri atavici. I due registi hanno infatti voluto dare un'altra immagine del meridione, lontana dal degrado ambientale e dalla criminalità organizzata, e ricco di tradizioni, sapori e panorami.