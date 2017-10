"La vita in comune" porta a Venezia la poesia di una strana amicizia

" La vita in comune ", la nuova visionaria opera di Edoardo Winspeare, sbarca al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti. Il 2 settembre è infatti il giorno della presentazione al Lido, in contemporanea con l'uscita in sala. Tgcom24 offre in anteprima una scena del film con protagonista Filippo, il sindaco di un piccolo paese, che attraverso le lezioni di poesia fa amicizia con due fratelli detenuti: Pati e Angiolino.

Nell'immaginario comune di Disperata, un piccolo paese del sud Italia dimenticato da Dio, il malinconico sindaco Filippo Pisanelli (Gustavo Caputo) si sente inadeguato al proprio compito. Solo l'amore per la poesia e la passione per le sue lezioni di letteratura ai detenuti gli fanno intravedere un po' di luce nella depressione generale.



In carcere conosce Pati (Claudio Giangreco), un criminale di basso calibro del suo stesso paese, che con il fratello Angiolino (Antonio Carluccio) sognava di diventare boss del Capo di Leuca. Ma l'incontro con l'arte cambia tutti, e così un'inconsueta amicizia tra i tre porterà ciascuno a compiere delle scelte coraggiose: i due ormai ex banditi subiranno una vera e propria conversione alla poesia e alla bellezza, mentre il sindaco troverà il coraggio per difendere delle idee per cui vale la pena battersi



"Pati, Angiolino e Filippo esistono veramente: sono proprio così, o potrebbero essere così come descritti nella sceneggiatura. Le loro ambizioni e i loro sogni hanno il sapore di una visionarietà quotidiana. Senza però la retorica che spesso accompagna tali gesta quando compiute da eroi riconosciuti dal mondo intero" spiega il regista Edoardo Winspeare