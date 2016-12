"La verità sta in cielo", il caso Orlandi arriva sul grande schermo

A oltre 30 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi , Roberto Faenza ripercorre il caso di cronaca nera tutt'oggi rimasto irrisolto in " La verità sta in cielo ", in sala dal 6 ottobre . Tgcom24 offre in anteprima una clip del film - ambientato ai giorni nostri - che ricostruisce la storia criminale di Enrico 'Renatino' De Pedis (Riccardo Scamarcio) e della sua amante Sabrina Minardi (Greta Scarano), a cavallo tra gli anni '70 e '80.

Il 22 giugno 1983 Emanuela Orlandi, quindicenne cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, sparisce dal centro di Roma, dando inizio a uno dei più clamorosi casi irrisolti mai accaduti in Italia, conosciuto anche all’estero. Dopo decine di indagini, oscure ipotesi, coinvolgimento di poteri forti e depistaggi di ogni genere, una cosa è certa: Emanuela non ha fatto più ritorno a casa.



Sollecitata dallo scandalo 'Mafia capitale' che attanaglia Roma ai giorni nostri, una rete televisiva inglese decide di inviare in Italia una giornalista (Maya Sansa) per raccontare dove tutto ebbe inizio: quel 22 giugno di tanti anni prima. Con l’aiuto di un’altra giornalista (Valentina Lodovini), inviata di un noto programma televisivo italiano, si imbatte in un personaggio inquietante: Sabrina Minardi (Greta Scarano). Si tratta dell'amante di Enrico De Pedis (Riccardo Scamarcio), meglio conosciuto come Renatino, il boss che ha saputo gestire meglio di ogni altro il malaffare della capitale, poi finendo sotto i colpi della banda rivale della Magliana.