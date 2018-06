Mirko (Andrea Carpenzano) e Manolo (Matteo Olivetti) sono due giovani amici della periferia di Roma che vanno alla scuola alberghiera e sognano di fare i bartender. Due ragazzi come tanti, il primo con solo il padre (Max Tortora) e l'altro con madre separata (Milena Mancini). Una notte si ritrovano ad investire con la loro auto un uomo e decidono di scappare. L'uomo che hanno ucciso non è però uno qualsiasi. Questa tragedia si trasforma per loro in un colpo di fortuna: la vittima è un pentito di un clan criminale di zona e, facendolo fuori, i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo, rispetto e denaro che non hanno mai avuto, un biglietto d'entrata dentro la malavita.



"Con questo film volevamo raccontare com'è maledettamente facile assuefarsi al male", dichiarano i due registi che hanno già collaborato allo script di "Dogman" di Matteo Garrone. "In un mondo in cui la sofferenza è sinonimo di debolezza, i nostri protagonisti si spingeranno oltre il limite della sopportazione: vedere fin dove si può fingere di non sentire nulla".



Il film, girato a Porta di Nona, ("una periferia magica con le casette colorate tra Pasolini, Tim Burton e Wes Anderson") è già stato venduto in molti Paesi, dalla Cina agli Stati Uniti, passando per la Francia.