"La storia della principessa splendente" arriva al cinema

12:01 - Dopo ben 8 anni di lavorazioni, Isao Takahata presenta il film che è stato accolto con commozione ed entusiamo dalla critica internazionale: "La storia della principessa splendente", nelle sale il 3, 4 e 5 novembre. Il film è stato disegnato interamente a mano e si contraddistingue per la straordinaria forza visiva e il grande realismo. Un capolavoro targato Studio Ghibli che dà un nuovo volto all'animazione. Su Tgcom24 una clip esclusiva.

Ispirato a “Il racconto di un tagliabambù”, storia popolare giapponese, il film narra le vicende di Kaguya, creatura arrivata dalla luna e trovata in una canna di bambù da un vecchio tagliatore che la crescerà come una figlia: la piccola diventerà in brevissimo tempo una splendida donna che affascinerà tutti coloro che la incontreranno, ma nessuno sarà in grado di conquistare il suo cuore. Per molti la più bella eroina Ghibli di sempre.