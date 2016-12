"La ragazza del treno" è Emily Blunt, dal bestseller al cinema

"La ragazza del treno" è un thriller psicologico in cui realtà e apparenza, bugie e verità si intrecciano in un crescendo inquietante, in cui nulla è come appare. C'è un omicidio, ci sono tre donne e dei binari sui cui scorrono vite parallele, eppure tra loro collegate.



Rachel è una donna sola e senza molti amici, con un divorzio alle spalle e un problema di alcolismo serio, che ogni mattina prende lo stesso treno dalla periferia di Londra alla città. Il viaggio verso il lavoro, sempre uguale, è il momento preferito della sua giornata; in particolar modo quando dal finestrino riesce a spiare l'intimità domestica di una coppia apparentemente perfetta che ogni mattina fa colazione in veranda. Una mattina, però, su quella veranda vede qualcosa che non dovrebbe vedere. Da quel momento per lei cambia tutto: ricordi, delusioni, sbagli e un torbido passato che ritorna, per rendere il presente ancora più fragile e in bilico tra la vita e la morte.