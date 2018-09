"La ragazza dei tulipani", storia di un amore proibito e pericoloso

Il film è ispirato al romanzo "Tulip fever - La tentazione dei tulipani" di Deborah Moggach che ha contribuito anche a scrivere la sceneggiatura. Un amore proibito e pericoloso che viene vissuto in un’Amsterdam di inizio 600, quando la città è in pieno fermento: il commercio prospera, le arti fioriscono.



Sophia (Alicia Vikander), orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz), molto più vecchio di lei. I due decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan van Loos (Dane DeHaan). Tutto questo sullo sfondo di un’Olanda preda di una follia collettiva, la febbre di possedere i bulbi di tulipani, diventati merce di grande valore, per trarne il massimo guadagno.

Nel cast anche l’affascinante Dane DeHaan, Jack O'Connell, Matthew Morrison, Cara Delevingne e Zach Galifianakis.