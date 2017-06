"La Mummia", riecco Tom Cruise tra leggenda e nuove sfide

Creduta sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un'antica regina il cui destino le è stato strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagità cresciuta con lei nel corso dei millenni. Tom Cruise è il protagonista della versione rivisitata de "La Mummia". Tra sorprese, effetti speciali e colpi di scena. La pellicola di Alex Kurtzman è al cinema dall'8 giugno, Tgcom24 offre una clip esclusiva.