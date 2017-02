"La marcia dei pinguini", arriva il sequel

"Dodici anni dopo ritrovo i pinguini imperatori durante la spedizione Wild-Touch Antarctica - ha raccontato il regista Jacquet - A forza di parlarne sempre e ovunque, erano diventati quasi un'idea astratta. Temevo che l’immagine che me ne ero fatto avesse superato la realtà. Ma no, al contrario! E' una felicità assoluta averli visti di nuovo, sono molto più belli che nel mio ricordo! L'attrazione che provo per essi è rimasta intatta. Prima di tutto la loro silhouette fa pensare alla nostra, e questo è veramente sconvolgente. Essere in contatto con i pinguini imperatori, non significa solo osservarli, ma costituisce un vero incontro".