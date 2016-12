"La mafia uccide solo d'estate" di Pif conquista gli European Film Awards

14:32 - "La mafia uccide solo d'estate" di Pif, alla sua opera prima, ha conquistato la 27esima edizione degli European Film Awards portandosi a casa la statuetta di miglior European Comedy. Pif (nelle doppie vesti di attore e regista) nel film racconta i sanguinosi crimini di Cosa nostra a Palermo, mescolando ricordi d'infanzia con le cronache dell'epoca. Premiata anche come miglior animazione "L'arte della felicità" di Alessandro Rak.

"Ida" del polacco Pawel Pawlikowski si è aggiudicato il titolo di miglior film, ma l'Italia si è portata a casa un altro importante riconoscimento. "L'arte della felicità", del fumettista Alessandro Rak, ha infatti sbaragliato la concorrenza nella categoria 'miglior film d'animazione'.



Protagonista del lungometraggio Sergio, un tassista napoletano che al volante della sua vettura cerca di metabolizzare la morte del fratello, lasciandosi travolgere dai ricordi e dalla musica. "Non so che dire, anche perché conosco poco l'inglese - ha commentato emozionato Rak - Ma dedico questo premio alla mia città, Napoli, e ai miei due nipoti, Nicolò e Ludovico che mi stanno guardando in tv e mi danno gioia".