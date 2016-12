"La Isla Minima": nel profondo sud della Spagna, tra droga e serial killer

E' nei cinema italiani " La Isla Minima ", film di Alberto Rodriguez che in Spagna ha sbancato ottenendo 10 premi Goya , tra cui quello per il miglior film dell'anno. E' una storia ambientata negli anni 80 dove due detective si trovano in un villaggio del sud, tra serial killer e traffici di droga. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva .

Profondo sud della Spagna, 1980. In un piccolo villaggio in cui il tempo sembra essersi fermato - nei pressi di un labirinto di paludi e risaie -si e installato un serial killer responsabile della scomparsa di molte adolescenti delle quali nessuno sembra interessarsi. Ma quando due giovani sorelle spariscono durante le festività annuali, la madre spinge per un'indagine e due detective della omicidi arrivano da Madrid per cercare di risolvere il mistero.



Sia Juan che Pedro hanno una vasta esperienza nei casi di omicidio, ma differiscono nei metodi e nello stile. Dovranno ben presto fronteggiare ostacoli per i quali non sono preparati. Uno sciopero dei lavoratori locali mette a rischio il raccolto del riso e distrae i detective, messi sotto pressione affinché il caso si risolva rapidamente. Con loro grande sorpresa, le indagini in corso portano alla luce un'altra fonte di ricchezza per il villaggio: il traffico di droga.



Gli investigatori vengono intrappolati da una rete di intrighi alimentata dall'Apatia e dalla natura introversa della gente del posto. Niente e ciò che sembra in questa isolata e opaca regione e lindagine incontra difficoltà inaspettate. Entrambi gli uomini capiscono di dover mettere da parte le rispettive divergenze professionali se vogliono fermare la persona responsabile della scomparsa delle sorelle prima che altre ragazze facciano la stessa fine.