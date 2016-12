"La famiglia Fang", Nicole Kidman e Jason Bateman fratelli in una famiglia disfunzionale

Jason Bateman dirige se stesso e Nicole Kidman nei panni di due fratelli figli di due eccentrici genitori in "La Famiglia Fang". La commedia getta uno sguardo sui legami genitori-figli e sul rapporto delicato e profondo tra un fratello e una sorella. Dopo essere passato al Toronto Film Festival e al Tribeca Film Festival, il film sbarcherà nelle sale italiane dal primo settembre. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprirlo in anteprima.