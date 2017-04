"La Bella e la Bestia" da record, entra nel club dei film miliardari

Il live-action disneyano " La Bella e la Bestia " non ha deluso le aspettative, superando il miliardo di incassi e finendo dritto nell'olimpo dei film che hanno incassato di più nella storia di Hollywood. Uscito il i6 marzo, la pellicola con protagonista Emma Watson e Dan Stevens ha macinato settimana dopo settimana botteghini record in tutto il mondo: 436 i milioni guadagnati negli Stati Uniti e altri 557 arrivati dal mercato estero.

Disney ha tutte le ragioni per festeggiare: "La Bella e la Bestia" è il secondo live action disneyano che sfonda il miliardo di dollari dopo " Alice in Wonderland " del 2010. Inoltre nella classifica dei film miliardari, ben 14 titoli su 29 sono opere dinseyane, includendo tutte le ramificazioni di Marvel, Pixar e LucasFilm. I blockbuster più recenti messi a segno sono stati " Rogue One: A Star Wars Story ", " Capitain America: Civil War ", " Alla ricerca di Doris " e " Zootropolis ". Il film diretto da Bill Condon ha potuto contare su una promozione imponente e su un cast stellare. Oltre a Dan Stevens ed Emma Watson nei ruoli della Bestia e di Belle, troviamo anche Luke Evans in quelli del villain Gaston, Emma Thompso n nelle sembianze della teiera Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte del padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen è invece l'orologio Tockins mentre Ewan McGregor veste i panni del candelabro Lumière.

I FILM MILIARDARI:

1)"Avatar" 2.78 miliardi

2) "Titanic" 2.18 miliardi

3) "Star Wars - Il risveglio della Forza" 2, 06 miliardi

4)"Jurassic World" 1.67 miliardi

5) "The Avengers" 1.52 miliardi

6) "Fast & Furious 7" 1.52 miliardi

7)"Avengers: Age of Ultron" 1.40 miliardi

8) "Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2" 1.34 miliardi

9) "Frozen" 1.28 miliardi

10) "Iron Man 3" 1.21 miliardi

11) "Minions" 1.16 miliardi

12) "Captain America: Civil War" 1.15 miliardi

13) "Transformers 3" 1.12 miliardi

14) "Il signore degli anelli - Il ritorno del re" 1.12 miliardi

15) "Skyfall" 1.10 miliardi

16) "Transformers 4 - L'era dell'estinzione" 1.10 miliardi

17) "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" 1.08 miliardi

18) "Toy Story 3" 1.07 miliardi

19) "Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma" 1.07 miliardi

20) "Rogue One: A Star Wars Story" 1.05 miliardi

21) "Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare" 1.04 miliardi

22) "Jurassic Park" 1.03 miliardi

23) "Alla ricerca di Dory" 1.03 miliardi

24) "Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma" 1.03 miliardi

25) "Alice in Wonderland" 1.02 miliardi

26) "Zootropolis" 1.02 miliardi

27) "Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato" 1.02 miliardi

28) "The Dark Knight" 1 miliardo

29) "La Bella e la Bestia" 1 miliardo