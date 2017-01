"La battaglia di Hacksaw Ridge", quando un pacifista diventa eroe di guerra

Candidata a 6 premi Oscar come Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista, Miglior Montaggio la pellicola diretta da Mel Gibson ha emozionato tutti alla Mostra del cinema di Venezia. Nel cast anche, oltre a Andrew Garfield, nei panni del protagonista, Vince Vaughn e i talentuosi attori australiani Sam Worthington, Teresa Palmer, Luke Bracey e Hugo Weaving.



"A Desmond è stato chiesto per anni il permesso di adattare la sua storia in un film", ha detto Gibson, "e lui ha ripetutamente rifiutato, insistendo sul fatto che i "veri eroi" erano quelli sul campo. In un panorama cinematografico invaso da immaginari di "supereroi", ho pensato che fosse il momento di celebrarne uno vero".



E sull'interpretazione di Andrew Garfield, nominato come Miglior Attore Protagonista, il regista ha aggiunto anche: "Ha veramente incarnato il personaggio e ha catturato l'essenza di Desmond Doss, e il cast e la troupe non sono stati certo da meno. Sono grato per il contributo di tutti. È stato un privilegio e un onore poter raccontare questa storia".