"L'uomo sul treno - The Commuter", cosa sei disposto a fare per denaro?

Liam Neeson interpreta Michael, un uomo d’affari che, un giorno, viene avvicinato da una sedicente psicologa e sfidato per gioco a identificare una specifica persona sul loro stesso treno prima dell’ultima fermata; finirà coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri.



Il film vede riunirsi Leeson e il regista Collet-Serra dopo il successo internazionale di "Unknown - Senza identità", "Non-Stop" e "Run All Night - Una notte per sopravvivere". Una collaborazione ormai consolidata che ha dato ottimi frutti in passato. "'L'uomo sul treno - The Commuter' pone una domanda al pubblico: se qualcuno ti chiedesse di fare qualcosa di apparentemente insignificante, ma di esito incerto, in cambio di un considerevole compenso economico, lo faresti? - dice il regista -. Questa è la scelta filosofica che il nostro personaggio principale, un uomo di sessant’anni che è stato appena licenziato, non ha risparmi ed è indebitato fino al collo, si trova ad affrontare. Sta pensando solo a se stesso o sta prendendo in considerazione le possibili conseguenze morali di quello che gli viene richiesto? Questa è la domanda che vogliamo si faccia il pubblico".