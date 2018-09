La storia del film è essa stessa da film. Ci sono voluti "25 anni di fare e disfare" (come dice Gilliam in un cartello a inizio film) per portare a termine questo progetto. Una lavorazione problematica già raccontata nel documentario "Lost in La Mancha", realizzato da collaboratori del regista: dal ritiro del produttore, passando per budget bassi, Jean Rochefort (che doveva interpretare Don Chisciotte) che si sente male, fino a un violentissimo nubifragio che dannaggia irrimediabilmente le scenografie. E in vista del lieto finale la storia è proseguita nella sua "maledizione" anche nel 2018 con la causa legale del produttore portoghese Branco, la proiezione a Cannes senza l'autorizzazione a proiettarlo nei cinema francesi e il malore del regista.



Il protagonista è Toby (Adam Driver), un regista di fama mondiale alla prese con uno spot commerciale con protagonista un Don Chisciotte, impegnato nei luoghi (la campagna spagnola) dove aveva già girato un corto dedicato al personaggio di Cervantes, "The man who killed Don Quixote", come saggio della scuola di cinema. Mentre sul set c'è il caos, fa ritorno nel piccolo paesino teatro del suo vecchio lavoro. Incontra Javier, il calzolaio che allora aveva interpretato il cavaliere senza paura (Jonathan Pryce). Lo ritrova fuori di senno e convinto di essere Don Chisciotte (identificando Toby in Sancho Panza), intento a interpretare il suo show per i turisti. Ritroverà anche la ragazzina protagonista del suo film amatoriale finita vittima di un uomo potente dopo aver inseguito una carriera di attrice a Madrid.



Toby, assecondando Javier e cacciandosi nei guai, si immergerà in una serie di avventure in un girotondo forsennato dentro e fuori la realtà tra passato e presente da far perdere la percezione (al pubblico, soprattutto) di cosa stia realmente accadendo. Cioè in tutto e per tutto i tratti principali di un "normale" film di Terry Gilliam, uno che alla soglia dei 78 anni continua a mantenere una smodata fantasia surreale.