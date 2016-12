"L'ultima parola", la vita di Dalton Trumbo diventa un film

Diretto da Jay Roach, " L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo " racconta di come il brillante sceneggiatore americano, a cavallo tra gli Anni 40 e 50, vinse due Oscar e smascherò l'ingiustizia delle liste di proscrizione. Ad impersonare il talento ostracizzato da Hollywood Bryan Cranston , nominato agli Oscar nella categoria miglior attore protagonista. Nel cast anche Helen Mirren , Louis C. K. , Elle Funning , John Goodman e Diane Lane .

Negli anni '40, Dalton Trumbo (Bryan Cranston) è uno tra gli sceneggiatori più pagati al mondo e scrive i testi di pellicole classiche di Hollywood. Schierato con i sindacati e attivo politicamente, Trumbo insieme ai suoi colleghi è chiamato a testimoniare di fronte al Comitato per le Attività Antiamericane nell'ambito dell'ampia indagine sulle attività comuniste negli Stati Uniti.



Trumbo si rifiuta però di rispondere alle domande della Commissione e per questo motivo riceve una condanna con arresto in una prigione federale che gli causa, tra le altre cose, anche l'ostilità della potente giornalista anti comunista Hedda Hopper (Helen Mirren). Nei successivi tredici anni scrive sotto falso nome ma alla fine otterrà la sua vittoria. Kirk Douglas e il regista Otto Preminger decidono infatti di inserire il vero nome dello sceneggiatore nei successi di botteghino "Spartacus" ed "Exodus", chiudendo di fatto il periodo delle liste nere.