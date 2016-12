Arriva il nuovo trailer de " L'Era Glaciale – In rotta di collisione ", il quinto capitolo della saga, nei cinema italiani a partire dal prossimo agosto. Diretto da Mike Thurmeier e Galen T. Chu, il film è ambientato tre anni dopo gli eventi del quarto capitolo "L'Era Glaciale – Continenti alla deriva" e dovrebbe essere l'ultimo dell'amata saga di animazione targata Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation.

L’epico inseguimento della ghianda sfuggente, catapulterà Scrat nell’universo. Lì accidentalmente lo scoiattolo darà origine ad una serie di eventi che trasformeranno e minacceranno il mondo dell’Era Glaciale. Nuove avventure in terre esotiche attendono quindi Manny, Diego, Sid e tutti gli altri personaggi, chiamati a una nuova missione per la salvezza. I tre improbabili amici e le loro famiglie dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere un viaggio ricco di comicità, durante il quale si imbatteranno in coloratissimi personaggi.