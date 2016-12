"Jurassic World", tra divertimento e paura si aprono le porte sul parco dei dinosauri

Quarto capitolo dedicato alla rinascita dei dinosauri dell'era giurassica all'interno di un mega parco di divertimenti. Questa volta il problema sarà dato da una specie modificata geneticamente che darà non pochi problemi, a causa della sua forza ma soprattutto dell'intelligenza decisamente superiore agli altri elementi della sua specie.



Un film ad alto tasso spettacolare e con una tensione costante, dove lo stupore e la meraviglia si tramutano in paura. "Steven Spielberg ha avuto l'idea di un parco a tema pienamente funzionale - spiega il regista Colin Trevorrow -. Io ho percepito che dovessimo entrare in questo parco con gli occhi di un bambino, cosa che facciamo nel film, perché siamo bambini quando pensiamo a un Jurassic Park completamente in funzione".



Il film però ha anche un secondo piano di lettura. "Un'altra idea che Steven ha avuto è che questo dovesse essere un film sul nostro rapporto con gli animali sul nostro pianeta - spiega il regista -. In questo momento ma rimpiazzandoli con i dinosauri. L'uomo ingabbia gli animali, li rinchiudiamo negli zoo, li usiamo nell'agricoltura o come armamenti nelle guerre. Partire da quell'idea ed esplorare la possibilità che gli umani e i dinosauri abbiano convissuto per un po' di tempo e portare quel rapporto a un livello successivo".