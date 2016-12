"Jurassic World": ecco le prime immagini del nuovo kolossal

12:14 - Curiosità per il nuovo "Jurassic World", diretto da Colin Trevorrow, che arriva 22 anni dopo gli eventi narrati in "Jurassic Park" di Steven Spielberg. Dalle prime immagini del trailer le vicende sono ambientate sempre nel parco per dinosauri nell'isola immaginaria Nublar. Cast nuovo con in prima linea Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson e Judy Greer. L'arrivo nelle sale è previsto il 12 giugno 2015.