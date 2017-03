"John Wick", Keanu Reeves torna in azione a Roma

Keanu Reeves torna ad interpretare il sicario John Wick nel sequel in uscita nei cinema italiani il 16 marzo. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film, che vanta nel cast anche la presenza degli attori italiani Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini nei panni di due agguerriti nemici. Nel nuovo capitolo John è costretto a rinunciare al meritato riposo quando un ex socio gli commissiona l'omicidio della sorella.