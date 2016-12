31 marzo 2015 "Into The Woods", Rob Marshall e le fiabe in chiave moderna La pellicola Disney con Meryl Streep e Johnny Depp arriva nelle sale il 2 aprile, Tgcom24 offre una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

09:19 - Un cast stellare per la rivisitazione sul grande schermo del musical storico di Broadway "Into The Woods". La pellicola della Disney, diretta da Rob Marshall, arriva nelle sale dal 2 aprile ed è un mix di fiabe - da Cappucceto Rosso a Cenerentola - riadattate in chiave moderna in cui brillano star come Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine e Johnny Depp. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Tanto tempo fa, in un Regno lontano, quando il fornaio (James Corden) era solo un bambino, suo padre (Simon Russell Beale) fu scoperto a rubare dei fagioli magici nell'orto della strega (Meryl Streep), sua vicina di casa. Come punizione per aver perso i preziosi fagioli, la Strega cadde vittima di un maleficio che rese il suo aspetto orrendo. La Strega maledisse a sua volta la famiglia del Fornaio, facendo sì che il Fornaio e sua Moglie non avrebbero mai potuto avere un bambino. Anni dopo, quando il fornaio e sua moglie (Emily Blunt) scoprono la maledizione, si avventurano nel bosco alla ricerca degli ingredienti necessari a spezzare il maleficio e a restituire alla strega la sua bellezza.



Tre giorni prima che la luna blu appaia nel cielo, un evento che occorre solo ogni cento anni, i due dovranno trovare quattro oggetti: una mucca bianca come il latte, capelli biondi come il grano, un cappuccio rosso come il sangue e una scarpetta pura come l'oro. Nel viaggio incontreranno: Cenerentola (Anna Kendrick), in fuga dal Palazzo con due scarpette d'oro; Cappuccetto Rosso (Lilla Crawford), diretta verso la casa della nonna e inseguita dal lupo (Johnny Depp); la bella fanciulla Rapunzel (Mackenzie Mauzy), intrappolata dalla Strega in una torre senza porte; e il giovane Jack (Daniel Huttlestone), in viaggio verso il mercato per vendere la sua amata mucca, Biancolatte, così da placare la sua esasperata madre (Tracey Ullman). Ognuno di loro ha un desiderio da realizzare.