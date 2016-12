"Inside Out", viaggio nella mente umana in versione cartoon

17:02 - Dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo con personaggi indimenticabili, avventura e tanto cuore, il regista premio Oscar Pete Docter dirige "Inside Out". Il nuovo lungometraggio d'animazione Disney Pixar arriverà nelle sale italiane il 16 settembre 2015 e trascinerà grandi e piccini in un nuovo ed emozionante viaggio all'interno di un luogo tanto straordinario quanto ancora inesplorato: la mente umana. Ecco il trailer.

Inside Out - Cosa succede nella nostra mente Il trailer del nuovo divertente film della Pixar.

Crescere può essere faticoso e così succede anche a Riley, che viene sradicata dalla sua vita nel Midwest per seguire il padre, trasferito per lavoro a San Francisco. Come tutti noi Riley è guidata dalle sue emozioni: Gioia, Paura, Collera, Disgusto e Tristezza. Le emozioni vivono nel centro di controllo che si trova all'interno della sua mente e da lì la guidano nella sua vita quotidiana.



Mentre Riley e le sue emozioni cercano di adattarsi alla nuova vita a San Francisco, il centro di controllo è in subbuglio. Gioia, l’emozione principale di Riley, cerca di vedere il lato positivo delle cose ma le altre emozioni non sono d’accordo su come affrontare la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola.