"Incarnate", quando il male ha il volto di un adolescente

Si intitola " Incarnate " il film che fissa la nuova frontiera dell'horror paranormale. Nei cinema dall'8 febbraio, racconta la storia di uno scienzato (interpretato da Aaron Eckhart ) alle prese con un adolescente dentro il quale si annida uno spirito maligno. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima esclusiva.

Il film è prodotto da una team che nell'ultima generazione dell'horror ha firmato alcuni dei titoli più significativi, da "Paranormal Activity" a "Ouja". La storia si inserisce in un filone classico, il cui capostipite glorioso è "L'esorcista", ovvero quello degli horror demoniaci.



Seth Ember (Aaron Eckhart) è uno scienziato dotato della rara capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute. Quando gli viene affidato il caso di un adolescente particolarmente tormentato, rimane sconvolto nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile della morte dei suoi affetti più cari: sua moglie e suo figlio. Il Dr. Ember farà di tutto per salvare la vita del giovane ragazzo e distruggere il demone prima che il mondo intero venga messo in pericolo dalla sua ferocia. Riuscirci significherebbe inoltre redimersi e ricominciare finalmente a vivere.