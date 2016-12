"Il viaggio di Arlo", l'epica avventura di un dinosauro nel nuovo film Disney Pixar

In un mondo in cui i dinosauri non si sono mai estinti e gli umani vagano nella natura, "Il Viaggio di Arlo" racconta un storia di amicizia semplice. "E' un percorso di maturazione- dice il regista Peter Sohn - Arlo ha paura di tutto". Questo gigante buono soffre perché non è naturalmente dotato come i suoi fratelli e non riesce a impressionare positiviamente la sua famiglia. Dopo aver fallito un'importante missione affidatagli dal padre Papo, Arlo scapperà via per la delusione e il dolore causato dal rimprovero paterno e si perderà. Solo, incapace di badare a se stesso, Arlo si metterà in cerca della strada per tornare a casa e si imbatterà in Spot. I due improbabili amici intraprendono un viaggio avventuroso attraverso luoghi magnifici ma spesso impervi. Lungo la strada incontrano una serie di personaggi interessanti, fra cui una famiglia di T-Rex.