"Il traditore tipo", una storia di spionaggio tratta dal romanzo di John le Carré

Arriva al cinema il 5 maggio un'altra trasposizione di un romanzo di John le Carrè, scrittore cult per chi ama lo spionaggio vecchia maniera. "Il traditore tipo" ha come protagonisti Ewan McGregor, Naomie Harris, Stellan Skarsgård. La storia racconta di come una vacanza ai Caraibi si trasformi in un'avventura per due coniugi, che si ritroveranno coinvolti nel mondo dello spionaggio politico internazionale. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.