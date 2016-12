18 dicembre 2014 "Il ragazzo invisibile", nei cinema il salto nel fantastico di Gabriele Salvatores E' nelle sale dal 18 dicembre la storia del giovane Michele, ragazzo ignorato dal mondo che diventa speciale nel momento in cui... scompare. Tgcom24 vi offre un'intervista esclusiva al regista Tweet google 0 Invia ad un amico

14:48 - Un ragazzino anonimo e snobbato dai compagni un bel giorno scopre di essere diventato invisibile e da quel momento inizia la più incredibile avventura della sua vita. E' questa la storia de "Il ragazzo invisibile", il nuovo film di Gabriele Salvatores con il quale il regista si cimenta con un genere per lui inconsueto come il fantastico. Tgcom24 vi offre una videointervista esclusiva con lui.

A parte il giovane Ludovico Girardello, nei panni del giovane Michele, gli altri protagonisti della pellicola sono Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio e Ksnenia Rappoport.



"Sono sicuro che tutti gli adolescenti si sono sentiti almeno una volta 'invisibili'. O avranno desiderato esserlo - ha detto Salvatores presentando il film -. E tutti, almeno una volta, avranno desiderato di avere un potere speciale che li protegga o li renda eroi almeno 'just for one day', come canta David Bowie. Io non ho figli ma, forse proprio per questo, mi è capitato, negli ultimi anni, di girare già tre film con protagonisti adolescenti: sono il nostro futuro e io, che faccio il regista, sento il dovere di contribuire al loro immaginario".