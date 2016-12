"Il Piccolo Principe", un magico Capodanno con una favola senza tempo

"Il Piccolo Principe" arriva nelle sale per un Capodanno magico. Il film diretto da Mark Osborne porta per la prima volta sul grande schermo la favola di Antoine de Saint-Exupery, amata da grandi e piccoli. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del lungometraggio animato, in sala dall'1 gennaio, dopo il successo ottenuto all'ultimo Festival di Cannes, dove la pellicola è stata presentata in anteprima, alla presenza dei doppiatori di varie nazionalità.