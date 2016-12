"Il libro della giungla", il remake Disney in versione live action

Arriva nelle sale italiane dal 14 aprile "Il libro della giungla" , remake in live action dell’omonimo classico Disney datato 1967. Nel film diretto da Jon Favreau ( "Iron Man" ), gli animali sono tutti realizzati tramite tecnologia CGI e l'unico attore "umano" è l'esordiente Neel Sethi nei panni di Mowgli. Tra i doppiatori delle voci degli animali ci sono Neri Marcorè , Toni Servillo e Violante Placido . Tgcom24 vi regala una clip esclusiva.

Una storia collaudata e quasi intatta, nata originariamente dalla fantasia dello scrittore inglese Rudyard Kipling, un formato 3D innovativo, un cast straordinario degno di un kolossal e un regista mago degli effetti speciali. Questi gli ingredienti di questo remake che cerca di competere con il mito del film originale.



Gli animali sono costruiti attraverso effetti speciali digitali e doppiati in originale da attori famosi, da Bill Murray (l’orso Baloo), Ben Kingsley (la pantera Bagheera), Idris Elba (la tigre Shere Khan), Lupita Nyong’o (la mamma lupo Raksha) e Scarlett Johansson (il serpente Kaa), tra gli altri.



"Ovviamente avevo grande timore reverenziale a mettere le mani in un film che ha fatto personalmente Walt Disney, ma a distanza di 50 anni era arrivato il momento per raccontare di nuovo questa storia", ha detto il regista Favreau.