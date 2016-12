"Il Libro della Giungla", ecco le prime immagini del nuovo film

Se ad interpretare Mowgli ci sarà l'esordiente Sethi, gli animali prenderanno vita grazie all'animazione fotorealistica. "Walt Disney ha raccontato la storia attraverso l'animazione tradizionale, ma noi oggi abbiamo la tecnologia adatta per portare in vita questi personaggi, rendendoli fotorealistici" ha dichiarato il produttore Brigham Taylor "Possiamo inserire perfettamente un bambino vero all'interno di un ambiente digitale, in modo totalmente credibile".



Secondo il regista Jon Favreau, la storia resta comunque il fattore principale: "Un grande spettacolo visivo non ha valore se il pubblico non riesce a creare un legame emotivo con i personaggi. Ogni storia deve possedere umanità, emozioni e umorismo, senza però tradire le intenzioni del film. L'obiettivo è quello di trasportare il pubblico in un'avventura; il pubblico vuole il brivido, il divertimento. Ho cercato di fare un film che vorrei vedere anch'io".