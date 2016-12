"Il libro della giungla", ecco il trailer italiano

"Da bambino ero colpito dal legame fra Mowgli e Baloo" racconta il regista "Mi ricordava il rapporto con mio nonno che è stato importante nella mia vita. Mi piace che Mowgli sia un ribelle, che si metta sempre nei guai. Non si lascia intimidire dai grandi animali selvaggi". Per Favreau "Il Libro della Giungla racconta la nascita di un eroe, il percorso di maturazione di un ragazzino cresciuto nella giungla, circondato da una galleria di personaggi che diventano archetipi. Per un filmmaker è un terreno molto fertile".



"Il Libro della Giungla è una storia universale che ora abbiamo rinnovato dal punto di vista tecnologico." aggiunge il produttore Brigham Taylor "Grazie alle nuove tecniche, per la prima volta, possiamo realizzare proprio la visione di Kipling: un bambino in una giungla con veri animali, che però sono anche in grado di parlare con lui".



Diretto da Wolfgang Reitherman, il classico d'animazione dei Walt Disney Animation Studios Il Libro della Giungla, uscì nelle sale americane nel 1967 e divenne un grande classico, conquistando in tutto il mondo generazioni di fan che adorano Mowgli e i suoi amici e nemici animali.