"I pinguini di Madagascar" pronti ad invadere il cinema

13:18 - In anteprima esclusiva a Tgcom24 i primi quattro minuti de "I Pinguini di Madagascar", il lungometraggio di animazione che uscirà nelle sale italiane il 27 novembre. Dopo aver viaggiato per mezzo mondo insieme agli amici dello zoo di New York; ora Skipper, Kowalski, Soldato e Rico fanno il loro esordio da protagonisti assoluti per una divertente spy-story.

La loro missione sarà risolvere un complicato caso di spionaggio, facendo squadra con l'organizzazione segreta "Vento del Nord", capitanata da un lupo. Il loro scopo è mandare in fumo il delirante piano del malvagio dottor Octavius Brine.



La nuova avventura degli uccelli acquatici è composta da un cast di doppiatori del calibro di Benedict Cumberbatch, nei panni del lupo Classified, e il sorprendente John Malkovich, voce del pazzoide scienziato/piovra Brine.