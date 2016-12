"I Fantastici 4" conquistano il grande schermo

" I Fantastici 4 " sono pronti ad emozionare gli spettatori di tutto il mondo con la nuova versione diretta da Josh Trank, che arriva in sala il 10 settembre. I protagonisti Miles Teller (Mr. Fantastic), Jamie Bell (La Cosa), Kate Mara (La donna invisibile) e Michael B. Jordan (la Torcia Umana) si sono raccontati a Tgcom24: "Abbiamo voluto approfondire i personaggi, per rendere tutto il più aderente possibile alla realtà".

"Tutti noi, durante il processo di scrittura, abbiamo voluto che i nostri personaggi fossero approfonditi" ha dichiarato Miles Teller, che nel film interpreta lo scienziato Reed Richard/ Mr. Fantastic "Con il regista ci siamo concentrati su come rendere i nostri personaggi più tridimensionali e complessi".



I supereroi Marvel sono connotati da caratteristiche bene definite e secondo Jamie Bell, che interpreta La Cosa, "è difficile immedesimarsi in loro. La cosa geniale di questo film è stato il fatto di mostrarli come esseri umani".