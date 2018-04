Ismael (Amalric) è un cineasta impegnato in una spy story e vedovo inconsolabile della moglie, Carlotta (Cotillard), scomparsa venti anni prima. Il regista ha una relazione con una timida astrologa, Sylvia (Gainsbourg), ma non ha mai dimenticato davvero la moglie. In realtà Carlotta non è affatto morta e quando torna, inaspettata come un fantasma, cerca di riprendere il suo posto nella vita del regista senza troppi complimenti. E mentre il regista gira con molte difficoltà il suo film con l'improbabile protagonista Ivan, diplomatico-spia (Garrel) che ha una relazione con Arielle (Rohrwacher), si consuma il dramma del ritorno alla vita di questa donna che rivuole tutto.



Il regista ha dichiarato che questo film "è parzialmente autobiografico. Ne ho fatto due versioni: una più sentimentale in cui trionfa l'amore e una più lunga e con un taglio intellettuale. Il senso di questo I fantasmi d'Ismael è che l'amore arriva sempre all'improvviso, e non ci puoi fare nulla. E poi ricapita ancora e ancora".



Desplechin si è anche sperticato in complimenti ad Alba Rohrwacher: "Avevo due star internazionali, come la Gainsbourg e la Cotillard, e mi serviva un'attrice che non ne venisse schiacciata e lei per me resta la più grande star internazionale italiana con la quale voglio, tra l'altro, tornare a lavorare".