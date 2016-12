"I 7 nani", nuova avventura al cinema per i miti delle fiabe

Si tratta di uno dei cartoni europei di maggiore successo negli ultimi anni, in grado di conquistare più di 3 milioni di dollari di incassi in Germania, 2 milioni in Russia e 1 milione in Corea del Sud. La favola de "I 7 nani" è ambientata in un mondo fiabesco e con l'obiettivo, come ha detto uno dei creatori, “di prendere questi personaggi conosciuti e raccontare una fiaba completamente diversa”.



Così, potrete incontrare il nano Bobo, che combina sempre dei guai, ma a cui è impossibile non voler bene. O l'irresistibile drago Barny, che sogna di diventare un grande ballerino. Senza dimenticare l'affascinante principessa Rose e il suo innamorato, Jack, un aiutante delle cucine di corte che, per salvarla, è pronto ad affrontare qualsiasi impresa.



Per dar vita a questo cartone animato spettacolare, che ha già suscitato paragoni con "Shrek", è stato fondamentale l'apporto del regista Harald Siepermann, che in precedenza aveva collaborato alla realizzazione di cartoni animati come "Mulan", "Tarzan", "I vestiti nuovi dell'imperatore" e "Gnomeo e Giulietta".