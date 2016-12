"Hook", i bimbi 'sperduti' riuniti dopo 25 anni

I " bimbi sperduti " del film " Hook-Capitan Uncino " sono finalmente tornati insieme. La reunion è stata organizzata dalla società di produzione 22 Vision nel giorno dell'anniversario della morte del protagonista Robin Williams (Peter Pan), che si tolse la vita l'11 agosto 2014. Ma la rimpatriata è stata anche l'occasione per festeggiare i 25 anni di carriera del film diretto da Steven Spielberg, uscito nel 1991.

"Hook è considerato un film culto degli anni Novanta. Riunire tutti i 'bimbi sperduti' non è stato semplice" ha spiegato l'amministratore delegato della 22 Vision "Ci sono voluti quasi due anni per rintracciare tutti i protagonisti".



La ciurma (all'epoca di età compresa tra 6 e 17 anni) che nel film aiutava Peter Pan (Robin Williams) a sconfiggere Capitan Uncino (Dustin Hoffman) alla fine si è riformata: Dante Basco (Rufio), Raushan Hammond (Carambola), James Madio (Non chiedere), Ryan Francis (Giovane Peter Pan), Thomas Tulák (Troppo Piccolo), Isaiah Robinson (Taschino), Ahmad Stoner (Niente pisolino), Bo Georghe (Noseminer) e Brett & Bryan Willis (Presto e Tardi).