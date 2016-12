"Heidi", l'orfanella arriva al cinema

L'attore che 12 anni fa prestò il volto a Hitler, ne "La caduta", in "Heidi" è il burbero nonno Almöhi. La piccola orfanella è invece interpretata da Anuk Steffen, che per accaparrarsi il ruolo della protagonista ha dovuto sbaragliare una folta concorrenza fatta di oltre 300 coetanee. Non mancano tutti i personaggi che i bambini di tre generazioni e più hanno imparato a conoscere, da Peter (Quirin Agrippi) a Klara (Isabelle Ottmann), dalla signorina Rottenmeier (Katharina Schüttler) alla nonna di Peter, la famiglia Seseman con la servitù e la zia Dete.



La storia di Heidi è quella di una orfanella abbandonata dalla zia a casa del nonno, sperduta tra le montagne dei Grigioni. Un "mondo fantastico", cantava Elisabetta Viviani nella sigla del cartone animato, in cui la piccola trascorre le giornate tra caprette e prati con l'amico Peter, sua nonna cieca e il nonno, che pian piano riesce a far sciogliere. L'idillio si interrompe quando zia Dete torna a riprendersi la bambina per spedirla a Francoforte a casa Seseman, dove Heidi deve diventare la nuova compagna di giochi di Klara, la figlia del padrone di casa, in carrozzella a causa di una malattia. Lì Heidi potrà studiare, ma la nostalgia della vita in montagna prenderà il sopravvento.



Sulla storia del personaggio creato dalla Spyri sono stati realizzati diversi film e cartoni animati. Una delle pellicole da menzionare è certamente "Zoccoletti olandesi" del 1937, con Shirley Temple nei panni di Heidi.