"Guardiani della galassia - Vol: 2" è il titolo ufficiale del sequel

Riferendosi al secondo capitolo della saga, durante un'intervista, il produttore Kevin Feige si è lasciato sfuggire il titolo del sequel: " Guardiani della galassia - Vol. 2 ". Accortosi della gaffe, non ha però voluto né smentire né confermare che fosse quello ufficiale. Ci ha pensato il regista James Gunn, che su Facebook ha avvalorato l'indiscrezione e si è detto sollevato per il provvidenziale scivolone dell'amico.

"Sì, il titolo ufficiale del sequel de 'Guardiani della galassia' è 'Guardiani della galassia Vol. 2" - ha scritto sulla sua pagina Facebook il regista - Kevin Feige di recente se l'è lasciato sfuggire durante un'intervista per Ant-Man. Cosa che mi ha fatto molto piacere, perché Dio solo sa quante cose mi sono lasciato scappare mentre chiacchieravo qui su Facebook".



Da giorni tra i fan si era scatenata una caccia al tesoro per scovare indizi e anticipazioni sul nuovo film: "Tanto di cappello a quei fan che hanno capito il titolo un paio di giorni dopo che ho pubblicato la locandina. Più di uno ha indovinato 'Guardiani della galassia Vol.2'. Avrei voluto davvero offrirvi dei dettagli in più, ma aspettavo che Kevin mandasse tutto all'aria...".