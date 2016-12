"Guardiani della galassia", epica avventura nello spazio infinito

" Guardiani della Galassia ", l'ultimo capolavoro Marvel , campione d'incassi in tutto il mondo, sarà nelle sale il 22 ottobre, distribuito da " The Walt Disney Company Italia ". Diretto da James Gunn , vanta un cast stellare: Chris Pratt, Zoe Saldana , Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper , Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio Del Toro . Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva.

Un'avventura epica che proietta l'universo cinematografico Marvel nello spazio infinito. L'audace esploratore Peter Quill (Pratt) è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan (Pace), un essere malvagio la cui sfrenata ambizione minaccia l'intero universo.



Per sfuggire all'ostinato Ronan, Quill è costretto a una scomoda alleanza con quattro improbabili personaggi: Rocket (Cooper è la voce nella versione originale), un procione armato; Groot (Diesel gli dà la voce), un umanoide dalle sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora (Saldana) e il vendicativo Drax il Distruttore (Bautista). Ma quando Quill scopre il vero potere della sfera e la minaccia che costituisce per il cosmo, farà di tutto per guidare questa squadra improvvisata in un'ultima, disperata battaglia per salvare il destino della galassia.