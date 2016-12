"Go With Me", Anthony Hopkins al cinema con un thriller da brivido

Il 13 ottobre sbarca nei cinema italiani "Go With Me", thriller con protagonista Anthony Hopkins. Tgcom24 offre in anteprima una clip del film che racconta la storia di una ribellione contro il crudele e inafferrabile Blackway (Ray Liotta). L'uomo tiene in scacco un intero paese nelle foreste del Nord America e in particolare minaccia Lillian (Julia Stiles), l'unica donna che vuole reagire ai suoi soprusi in mezzo all'omertà generale.