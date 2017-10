13 ottobre 2017 19:16 "Gifted: il dono del talento" in anteprima nazionale al TrailersFilmFest La proiezione il 14 ottobre al Palazzo del Cinema di Milano, in collaborazione con Step-net Onlus

Arriva a Milano in anteprima nazionale "Gifted: il dono del talento". Il 14 Ottobre alle 20.30, il Palazzo del Cinema Anteo ospiterà una proiezione speciale che vedrà la partecipazione dei bambini gifted (chiamati in Italia plusdotati), in collaborazione con Step-net Onlus e Trailers Film Fest. Il film, diretto da Marc Webb, racconta la storia di Mary, una bambina gifted con il dono del genio matematico, e del conflitto che si scatena nella sua famiglia sulla sua educazione. Nel cast Chris Evans, Octavia Spencer e la giovanissima McKenna Grace.

L'anteprima è organizzata nell'ambito del TrailersFilmFest di Milano in collaborazione con Step-net Onlus, l'associazione nazionale di riferimento per la giftedness (plusdotazione) in Italia, che sarà presente per l’occasione con la sua Presidente, Viviana Castelli e il pubblico di bambini e ragazzi straordinari.



"Questo film racconta – commenta Viviana Castelli - con la forza comunicativa che solo il cinema sa veicolare, una delle situazioni che spesso si verificano nelle famiglie dei bambini gifted, ovvero il dilemma che i genitori si pongono su come educarli, supportarli e in quale ambiente crescerli: è possibile alimentare il loro dono, permettere che il loro potenziale possa esprimersi e , allo stesso tempo, garantire loro di vivere un’infanzia serena, inseriti nel proprio contesto di vita e di relazioni, e intraprendere un percorso scolastico e formativo che li realizzi?".



"Il film è ambientato negli USA, dove la tematica della Giftedness (Plusdotazione) è conosciuta da molti anni. In Italia c'è un profondo gap culturale rispetto ai bambini gifted, spesso attorniato da miti e pregiudizi. Il messaggio che possiamo condividere è che, prima ancora di pensare al loro dono, è importante ascoltare i loro bisogni, i loro sentimenti e la profondità e l’intensità con cui vivono le esperienze quotidiane" continua. "I bambini gifted sono consapevoli delle criticità intorno a loro, delle emozioni degli adulti e che essi stessi provano, ma non sempre riescono ad esprimerle. La vita familiare, il rapporto con loro, il delicato equilibrio che sottende le relazioni sono difficilissimi da comunicare al mondo esterno: lo abbiamo raccontato raccogliendo le testimonianze di questi bambini nel libro Ad Alto Potenziale. Storie di bambini Plusdotati, ed Imprimatur. Siamo felici sia stato dedicato un film così importante a questo tema, e che il regista sia riuscito a cogliere le sfumature di questo vissuto con tanta forza e al contempo poesia”.