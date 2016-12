"Ghostbusters", le acchiappafantasmi sono qui: la nuova foto ufficiale

L'attesa non sarà forse paragonabile a quella per il ritorno nelle sale di "Star Wars" ma non c'è dubbio che la curiosità attorno a questo reboot sia tanta. Anche perché, dopo le perplessità iniziali di fronte alla notizia che il gruppo di acchiappafantasmi sarebbe stato tutto composto da donne, le prime foto danno la sensazione che la scelta sia stata giusta. Senza considerare che, come nel nuovo "Star Wars", torneranno tanti protagonisti dei primi due film, da Sigourney Weaver a Ernie Hudson, da Dan Aykroyd a Bill Murray.



A luglio era apparsa in Rete una prima immagine del gruppo di eroine, ma non c'è dubbio che questa trasmetta un senso di epicità che nell'altra foto non traspariva. Il film, diretto da Paul Feig, vedrà nel cast anche Chris Hemsworth. I fantasmi sono avvisati, per loro saranno tempi duri!