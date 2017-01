"Fallen", solo un amore impossibile può essere eterno

Tratto dal best seller di Lauren Kate, il 26 gennaio arriva nelle sale "Fallen" di Scott Hicks. La protagonista è Lucinda "Luce" Price, una 17enne molto determinata che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson e Joely Richardson tra gli altri, Tgcom24 offre in esclusiva mondiale una clip della pellicola.