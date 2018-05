"Eva", Isabelle Huppert disinibita e misteriosa seduttrice

Bertrand è un giovane e promettente scrittore, ma il suo successo nasconde un terribile segreto. Quando incontra Eva, prostituta d’alto bordo con un passato altrettanto misterioso, decide di sedurla a ogni costo e usare la sua storia come ispirazione letteraria, anche mettendo a rischio il fidanzamento con l’ingenua Caroline. Ma Eva non si lascia manipolare facilmente e trascina presto Bertrand in una spirale di menzogne, violenza e tradimento.



​Ancora un personaggio affascinante e una femme fatale per Isabelle Huppert. che ha raccontato: "Una donna enigmatica, che mi ha affascinato subito. Da quando Jacquot mi ha fatto leggere il libro di James Hadley Chase, mi sono innamorata dell'indolenza di lei, che contraddice la grande energia adoperata per manipolare gli altri. È un archetipo dei noir anni Cinquanta. Ma è anche un archetipo femminile, in assoluto".



Il film segna la sesta collaborazione tra l'attrice francese e il regista Benoît Jacquot, che ha dichiarato: “Con Eva quello che mi ha interessato fin dall’inizio è che i due protagonisti non sembrano definiti una volta per tutte, sono mobili ed entrambi doppi: tutti e due hanno un segreto, forse un’altra vita, una vita nascosta".