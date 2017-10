"Easy - Un viaggio facile facile", commedia on the road... con il morto

Dopo essere stato presentato a Festival di Locarno, sbarca nelle sale italiane il 31 agosto "Easy - Un viaggio facile facile". Guarda su Tgcom24 in anteprima una scena della commedia diretta da Andrea Magnani con protagonisti Nicola Nocella, Barbara Bouchet e Libero De Rienzo. Il film racconta il surreale viaggio on the road di Isidoro, che deve riportare in Ucraina la salma di Tars, un operaio morto sul posto di lavoro in Italia.